Мурат Бактиярулы рассказал о важности участия казахстанцев в референдуме

Депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы принял участие в республиканской научно-практической конференции «Конституционная реформа и Новый Казахстан», которая прошла в Кызылординском университете имени Коркыт Ата. Ключевым вопросом встречи стало обсуждение сути изменений, предложенных к внесению в Конституцию страны.

«В своем недавнем Послании Президент отметил важность проведения политических реформ. Сейчас предложено внести изменения в треть статей Конституции Казахстана. Эти изменения хорошо воспринимаются обществом. Призываю всех проявить гражданскую активность и принять участие в предстоящем всенародном референдуме», - отметил сенатор.