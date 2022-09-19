Муж пациентки избил фельдшера скорой помощи в Алматинской области

8 нападений совершено на сотрудников скорой медицинской помощи в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления здравоохранения региона.

В Алматинской области с января по август произошло 8 нападений на сотрудников скорой помощи во время обслуживания вызовов.

К примеру, были случаи, когда пациенты или их родственники угрожали медработникам холодным (нож) и огнестрельным оружием, требуя сделать наркотические препараты.

Отмечен факт, когда неадекватные, пьяные и агрессивно настроенные родные пациента ломали боковую дверь автомашины скорой помощи.

Другой пьяный пациент разбил лобовое стекло санитарного авто, кидая в него лопату, тяпку и вилы. Все это сопровождалось нецензурной бранью.

«Случай, когда родственник пациентки на вызове напал на фельдшера, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Случай, когда муж пациентки избил фельдшера, в результате чего фельдшер получил перелом лучевой кости», – привели примеры в ведомстве.

И таких инцидентов, констатируют здесь, становится больше.

При этом среди фельдшеров есть и молодые хрупкие девушки, которые не могут оказать физическое сопротивление при нападениях.

«С каждым разом количество нападений увеличиваются. Мы приезжаем оказывать помощь, а наших сотрудников там оскорбляют, унижают. Однако, несмотря на наличие угроз, сотрудники оказывают экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни состояниях. Если фельдшер ведет себя или действует не так, как ожидает пациент или его родственник, то часто возникает агрессия», – посетовала заместитель директора по лечебной работе станции скорой и неотложной помощи Алматинской области Юлия Эккель.