Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО

Житель Восточного Казахстана незаконно перевозил в своем автомобиле более 200 кг рыбы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При проверке документов на трассе Курчум – Улкен Нарын, полицейские обнаружили в салоне автомобиля свыше 206 килограммов рыбы разных видов, из них 85 килограммов судака, 102,6 килограмма щуки и 78 килограммов налима, без необходимых разрешений.

«Таким образом, действия 25-летнего нарушителя нанесли ущерб на сумму порядка двух миллионов тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Полицейские напоминают о важности соблюдения законов, касающихся охраны природных ресурсов, и призывают граждан сообщать о любых случаях браконьерства.