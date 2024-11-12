Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО

Экология
37
Венера Баталова
корреспондент

Житель Восточного Казахстана незаконно перевозил  в своем автомобиле более 200 кг рыбы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При проверке документов на трассе Курчум – Улкен Нарын, полицейские обнаружили в салоне автомобиля свыше 206 килограммов рыбы разных видов, из них 85 килограммов судака, 102,6 килограмма щуки и 78 килограммов налима, без необходимых разрешений.

«Таким образом, действия 25-летнего нарушителя нанесли ущерб на сумму порядка двух миллионов тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Полицейские напоминают о важности соблюдения законов, касающихся охраны природных ресурсов, и призывают граждан сообщать о любых случаях браконьерства.

#ВКО #браконьерство #рыба

Популярное

Все
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Полцарства за коня!
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
В нашей копилке 17 медалей
Зерно отменное, но... никому не нужное?
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Так держать, Молдир!
Когда с учениками на одной волне
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Новые горизонты
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
Миллионы на подсветку
Профессионализм, ответственность, добропорядочность – качества эффективного госслужащего
Через Маралиху и Лосиху путь открыт
Южно-Казахстанская медицинская академия отмечает 45-летие
Землю сельчанам все же отдали
На Луноходе за конями
Распоряжение Главы государства
Воздушная разведка дала результаты
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Осмысливая «Средний коридор»
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

ПДК под контролем в режиме онлайн
«Умные приборы» защитят природу
Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в области экологи…
Каспийского лосося будут использовать в научных целях

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]