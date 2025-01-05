Водитель переехал охранника ЖК в Алматы: дело передано в суд

Его будут судить по двум уголовным статьям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Алматы поступило уголовное дело в отношении Т., преданного суду по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Распространение сведений о частной жизни лица без его согласия», передает Kazpravda.kz

По первому эпизоду подсудимый обвиняется в убийстве охранника одного из жилых комплексов Алматы, совершенном в марте 2024 года. Судя по видеокадрам, распространившимся в Казнете, переехав охранника, он избил его. Потерпевший скончался.

Также следствие вменяет подсудимому распространение через социальные сети видеоматериалов интимного характера в отношении своей знакомой А.

Судебное заседание пока не назначено.

Ранее полицией сообщалось, что между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемый задежан и водворен в изолятор временного содержания.