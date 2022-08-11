Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Мужчина погиб, попав в измельчитель сена в ЗКО

В Западно-Казахстанской области мужчина скончался, попав в измельчитель сена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

За семь месяцев 2022 года в области зарегистрированы 33 несчастных случая, связанных с производством, в том числе 3 групповых.

По данным руководителя управления по инспекции труда ЗКО Асылулана Досжанова, всего пострадали 39 человек, из них 20 человек с тяжёлым исходом, 9 человек получили травмы в групповых несчастных случаях и 10 человек погибли.

5 человек погибли на предприятиях строительной отрасли: 4 рабочих упали с высоты, один – из-за обрушения.

«Причины несчастных случаев в данной отрасли – это недостатки в обучении безопасным приёмам труда, неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность пострадавшего и эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования. Погибли 3 работника бюджетных организаций, где несчастные случаи произошли из-за ДТП и воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей», – отметил Досжанов.

В сельскохозяйственной отрасли погибли 2 работника. Один работник отошёл от своего рабочего места и при неизвестных обстоятельствах попал в работающий измельчитель сена. Во втором случае по неизвестным причинам работница оказалась в зоне погрузки в цеху, а водитель трактора, двигаясь задним ходом, наехал на неё.

Спикер отметил, что работодатели не проводят обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. А некоторые и вовсе умудряются скрывать несчастные случаи.

 

Популярное

Все
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Слова Абая звучат на венгерском
Молоко из золота? А ведь летом трава бесплатная...
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Необходим фискальный контроль?
Чиновница в областном управлении образования потребовала прекратить ходить по кабинетам и не портить ей статистику
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
А снится нам… цена у дома
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
Туристов манит красота
Поэзия – властитель языка
«Бородатые» объекты Атырау
Юг. Перовск. До революции
Беда от шведских роботов
Казахстанки – в пятерке лучших
Отчет перед избирателями
На четвертые сутки...
Судьба Арала
В долине лотоса
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
Новая жизнь Второго Павлодара
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На речном причале судна отворчали...
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Региональные сельхозярмарки стартуют в Нур-Султане – расписание
По дороге из Суыксая
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Игры со спичками привели к гибели двух девочек в Акмолинско…
Происшествия , Видеогалерея
Разъяренная женщина разбила палкой чужое авто в Семее
Происшествия
"Подростка украли и заставили работать в ауле": в полиции Н…
Происшествия
Наркотики в игрушках и детских смесях пытались ввезти в Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]