Мужчина погиб, попав в измельчитель сена в ЗКО

В Западно-Казахстанской области мужчина скончался, попав в измельчитель сена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

За семь месяцев 2022 года в области зарегистрированы 33 несчастных случая, связанных с производством, в том числе 3 групповых.

По данным руководителя управления по инспекции труда ЗКО Асылулана Досжанова, всего пострадали 39 человек, из них 20 человек с тяжёлым исходом, 9 человек получили травмы в групповых несчастных случаях и 10 человек погибли.

5 человек погибли на предприятиях строительной отрасли: 4 рабочих упали с высоты, один – из-за обрушения.

«Причины несчастных случаев в данной отрасли – это недостатки в обучении безопасным приёмам труда, неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность пострадавшего и эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования. Погибли 3 работника бюджетных организаций, где несчастные случаи произошли из-за ДТП и воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей», – отметил Досжанов.

В сельскохозяйственной отрасли погибли 2 работника. Один работник отошёл от своего рабочего места и при неизвестных обстоятельствах попал в работающий измельчитель сена. Во втором случае по неизвестным причинам работница оказалась в зоне погрузки в цеху, а водитель трактора, двигаясь задним ходом, наехал на неё.

Спикер отметил, что работодатели не проводят обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. А некоторые и вовсе умудряются скрывать несчастные случаи.