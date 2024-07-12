Мужчина расплачивался сувенирными купюрами в магазинах Караганды

Сотрудники следственно-оперативной группы Михайловского отдела полиции УП Караганды задержали подозреваемого в мошенничестве 52-летнего мужчину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

«Аферист, находясь в одном из парков города, приобрел мороженое в двух киосках. При этом во всех случаях расплачивался сувенирными купюрами номиналом в 10 тысяч тенге. Подобный трюк он провернул и в цветочном магазине, где приобрел букет. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч тенге», - рассказали полицейские.