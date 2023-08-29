Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны

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В Астане мужчина убил человека возле ТД "Артем" и скрылся с места происшествия на автобусе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

26 августа по улице Валиханова обнаружили труп мужчины.

"Установлено, что между двумя мужчинами завязался спор, перешедший в драку. Один из участников потасовки повалил на землю своего оппонента, нанес ему ножевые ранения и скрылся. Мужчина скончался на месте.

Очевидец преступления указал полицейским, в каком направлении сбежал мужчина", – рассказали в ДП столицы.

Сотрудники центра оперативного управления установили, что подозреваемый сел в автобус, и координировали маршрут следования. Астанчанина задержали в районе Лесозавода.

Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Мужчина водворен в ИВС.

Департамент полиции Астаны благодарит неравнодушных жителей столицы за содействие в поиске подозреваемого.