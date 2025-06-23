Мужчина убил девушку и ранил ее брата в Астане

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Трагедия произошла в одном из столичных жилых комплексов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания, сообщает Kazpravda.kz

«На месте происшествия обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,  детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

#убийство #ранение

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