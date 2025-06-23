Мужчина убил девушку и ранил ее брата в Астане
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Трагедия произошла в одном из столичных жилых комплексов
В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания, сообщает Kazpravda.kz
«На месте происшествия обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – детализировали в правоохранительных органах.
Там же добавили, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.