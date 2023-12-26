Информацию об "умершей от побоев астанчанке" прокомментировали в полиции

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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция Астаны проводит расследование по смерти женщины, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ранее в соцсети общественного фонда «НеМолчи.kz» появились посты о гибели 32-летней жительницы Астаны якобы после побоев мужа. Свидетелями трагедии, предположительно, стали трое детей супругов. В сообщениях, присланных в НПО, говорится, что астанчанка попала в больницу в бессознательном состоянии 16 декабря и скончалась, так и не придя в себя, 22 декабря. Женщина была сиротой. 

По факту полиция Астаны проводит расследование по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

«При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. В сфере семейно-бытовых конфликтов в данной семье в полицию обращений и заявлений не поступало», — отметил заместитель начальника УП района Сарыарка Батыржан Исламбеков.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 УК РК разглашению не подлежат.

 

 

#дети #Астана #полиция #убийство #семья #жена

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