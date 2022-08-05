Мужчина ударил ножом женщину и похитил сумку с деньгами в Туркестанской области

Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Нур-Султане полицейские Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили женщину с ножевым ранением. Установлено, что в дом потерпевшей проник неизвестный, где угрожая физической расправой, нанес ей ножевое ранение и похитил сумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 миллионов тенге.

На раскрытие преступления ориентировали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников криминальной полиции. Стражи порядка провели комплекс необходимых мероприятие, направленных на задержание подозреваемого. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и изучили камеры видеонаблюдения. На одной из видеокамер оперативники заметили подозрительного мужчину, скрывшегося с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятия сотрудники УКП ДП Туркестанской области задержали подозреваемого в Нур-Султане. Им оказался житель Сарыагаша, которого доставили в отдел полиции. При обыске у молодого человека изъяли часть похищенных денег и другие вещественные доказательства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 ч. 3 УК РК "Разбой" и по ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.2 "Покушение на убийство". Подозреваемый арестован. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.