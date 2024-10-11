Мужчина задолжал своим детям 11 млн тенге алиментов в Жамбылской области

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он не оплачивал алименты на содержание трех несовершеннолетних детей от предыдущего брака с 2015 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель Жамбылской области укрывал доходы и имущество в целях неуплаты алиментов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Подобный факт выявлен прокуратурой Шуского района в ходе досудебного расследования в отношении гражданина «С», задолжавшего алименты в сумме 11,2 млн тенге. Он не оплачивал алименты на содержание трех несовершеннолетних детейс 2015 года.

В отношении должника было начато досудебное расследование по статье 139 УК.

«В ходе расследования установлено, что должником в 2018 году приобретен дачный участок в массиве «Жемчужина» города Шу, оформление которого произведено на его нынешнюю супругу. По достигнутому согласию сторон, земельный участок передан в счет возмещения задолженности по алиментам, досудебное расследование прекращено за примирением сторон», – сообщили в ведомстве. 

#долг #алименты #взыскание

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