Мужчина задушил земляка и сжег его тело в Акмолинской области

Происшествия,Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Рядом находилась его сожительница 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двое жителей Щучинска признаны виновными в убийстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Акмолинской области

Судом установлено, что Б., распивая спиртные напитки со своей сожительницей Д. и знакомой М., в ходе возникшей ссоры, совершил убийство М., путем удушения веревочным тросом. С целью сокрытия совершенного преступления, Б. и его сожительница Д. вывезли труп в лесополосу, где предварительно облив растворителем, подожгли.

Уголовное дело рассмотрено с участием присяжных заседателей, вердиктом которых Б. признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 99 УК), Д. в укрывательстве тяжкого преступления (ст.432 УК).

Вина доказана признательными показаниями осужденных, показаниями свидетелей, осмотром места происшествия и автомобиля, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

«При назначении наказания, суд учел отягчающими обстоятельствами совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, наличие опасного рецидива в действиях Б., который ранее был судим за совершение тяжкого преступления. Приговором суда Б. назначено 12 лет лишения свободы, Д. - 5 лет лишения свободы. С осужденного Б. в пользу потерпевшего взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб. Приговор суда не вступил в законную силу», - заключили в суде.

#суд #приговор #убийство

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