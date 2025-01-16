Мужчина задушил земляка и сжег его тело в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двое жителей Щучинска признаны виновными в убийстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Акмолинской области

Судом установлено, что Б., распивая спиртные напитки со своей сожительницей Д. и знакомой М., в ходе возникшей ссоры, совершил убийство М., путем удушения веревочным тросом. С целью сокрытия совершенного преступления, Б. и его сожительница Д. вывезли труп в лесополосу, где предварительно облив растворителем, подожгли.

Уголовное дело рассмотрено с участием присяжных заседателей, вердиктом которых Б. признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 99 УК), Д. в укрывательстве тяжкого преступления (ст.432 УК).

Вина доказана признательными показаниями осужденных, показаниями свидетелей, осмотром места происшествия и автомобиля, заключениями экспертиз и другими материалами дела.