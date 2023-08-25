В изнасиловании 6-летней падчерицы подозревают жителя Шымкента

Подозреваемый был судим за мошенничество

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В Шымкенте мужчина подозревается в изнасиловании малолетней падчерицы, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамент полиции города.

22 августа в управление полиции Туранского района местная жительница заявила на своего сожителя, который, по ее словам, днем ранее совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери.

Полицейские в рамках досудебного расследования по части 4 уголовной статьи "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней" приступили к розыску сбежавшего подозреваемого.

"44-летнего ранее судимого за мошенничество мужчину задержали на квартире у его знакомого. В жилище оперативники обнаружили пакет с веществом со специфическим запахом весом около 4 кг, предварительно марихуаной.

Факт зарегистрировали по части 4 уголовной статьи "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере", – сообщили в ДП.

Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.