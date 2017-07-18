Музыкальная феерия

Живое звучание народных инструментов, чарующие голоса исполнителей, отличный репертуар – вот что отличало программу концерта «Музыка народов мира». О широкой степи, ее молчаливой красоте, радушном народе повествует бессмертный кюй великого композитора Курмангазы «Сарыарка». Прозвучавший в исполнении оркестра под руководством главного дирижера Армана Жудебаева, кюй задал тон всему вечеру.

Сочный колорит казахских кюев, дошедших из глубины веков, зрители смогли почувствовать и в произведениях Таттимбета, Дины, также звучавших на концерте. Бурю эмоций у публики вызвала лирическая песня о настоящей любви «Акбаян» в исполнении популярной певицы Тамары Асар. Пронзительно и нежно исполнила знаменитую композицию «Гаухартас» заслуженный деятель РК Толкын Забирова.

С итальянской музыкой зрители встретились благодаря «Кавантине Фигаро» из оперы «Севильский цирюльник» в исполнении заслуженного деятеля РК Талгата Кузембаева. «Танец с саблями» и армянская музыка из балета «Гаянэ» были настолько зажигательными, что зрителям тоже хотелось сорваться с мест.

В этот вечер казахские мотивы сменяли напевы кыргызского, французского, испанского, азербайджанского и других народов.