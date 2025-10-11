Ее автором является Куат Ежембек, музыку написал Арман Куандыков, а исполнила произведение молодая певица Арайлым Рахымкызы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева в рамках городского праздничного мероприятия «Адал еңбек – адал азамат» прозвучала музыкальная композиция «Еңбек адамы» («Человек труда»), передает официальный сайт столичного акимата.

Композиция, посвященная простым труженикам и передовикам, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие страны, глубоко тронула сердца слушателей. Проникновенная мелодия и содержательный текст гимна наполнили зал атмосферой вдохновения, гордости и уважения к людям труда.

Напомним, сегодня в Астане прошла церемония награждения, на котором чествовали победителей конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз», а также трудовые династии столицы.