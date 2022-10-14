МВД Казахстана и Туркменистана будут совместно бороться с преступностью

В рамках визита делегации Туркменистана в Казахстан в МВД прошла встреча министров двух стран Марата Ахметжанова и Мухаммета Хыдырова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Это первый визит руководства МВД соседнего государства в нашу страну, отметили в ведомстве.

Марат Ахметжанов высоко оценил развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в атмосфере взаимного доверия и дружбы.

"Хотел бы отметить высокий уровень партнерства между нашими странами. Практически по всем направлениям мы находим полное взаимопонимание. Налажено сотрудничество между органами внутренних дел Казахстана и Туркменистана. Для этого у нас имеется достаточная правовая база. Обеспечивается взаимодействие в сфере розыскной работы. В этом году в Казахстане разыскано шесть преступников по запросу Туркменистана", – сказал министр.

В свою очередь Мухаммет Хыдыров отметил, что Туркменистан также намерен укреплять и развивать взаимодействие органов внутренних дел двух стран.

В ходе встречи стороны подписали Меморандум в сфере предупреждения, борьбы с преступностью и охраны правопорядка.

Кроме того, делегация МВД Туркменистана в ходе визита ознакомилась с новой системой аналитики казахстанской полиции, которая позволяет предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям.

В Центре оперативного управления столичного департамента полиции гостям продемонстрирована работа приложения "102" и "тревожной кнопки".