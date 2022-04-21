МВД о семейных конфликтах: 46% пострадавших – мужчины

Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк на брифинге в СЦК рассказал, кто чаще всего становится жертвой бытового насилия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Семейно-бытовые конфликты – вещь тонкая и многогранная. Скажу, что в 54%, или 1 022 фактах за 2021 год жертвами бытового насилия были женщины. Но статистика показывает и то, что почти половина, или 46% пострадавших мужчины. Бывают случаи избиения мужчин. Большая часть пострадавших мужчин проживает в городах», – сообщил Алексей Милюк.

Причины конфликтов, по его словам, бывают самые разные. При этом, заявил спикер, мужчины на семейно-бытовой почве совершают убийство часто по неосторожности, непреднамеренно, тогда как женщины, как правило, в состоянии аффекта.

«Они могут нанести множество ножевых ранений. В состоянии аффекта. Мы связываем это с такими факторами, как накопившиеся претензии и неконтролируемая агрессия. Считаем, что нужно работать над устранением причин, чтобы проблемы решались быстрее и более оперативно купировались», – резюмировал спикер.