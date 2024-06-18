МВД объявило литературный конкурс детективных романов и повестей

В преддверии Дня полиции МВД объявляет о проведении третьего республиканского литературного конкурса «Серт», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Главная цель конкурса – это популяризация героических подвигов полицейских, обеспечивающих безопасность и порядок в стране, повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, привлечение внимания общественности к сложной и опасной работе сотрудников органов внутренних дел, а также развитие казахстанского детективного жанра.

«В этом году в конкурсе, помимо всех желающих, могут принять участие и подразделения полиции. Ранее неопубликованные детективные произведения принимаются до октября текущего года. Работы должны соответствовать критериям, обозначенным в положении о конкурсе. С ним можно ознакомиться на официальном портале МВД», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что подведет итоги конкурса жюри из известных писателей и поэтов, общественных деятелей, журналистов и ветеранов органов внутренних дел. Победители будут объявлены в конце года.