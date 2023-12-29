МВД обратилось к родителям в связи с началом зимних каникул

Полиция призвала родителей формировать наркотический иммунитет у ребенка и перечислили факторы, которые могут свидетельствовать о его причастности к наркотикам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК
«Уважаемые родители! Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, даже самую благополучную семью. В текущем году полиция задержала уже более 40 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков.
В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка – это самое важное. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются, обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Всё это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков.
Опасение должен вызвать расход денег или наоборот их большое количество, потому что кроме употребления наркотиков ребенка могут вовлечь в их распространение, завлекая быстрым заработком», – говорит заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.
У вас должно вызывать подозрение, если у вашего ребенка:
- изменился круг общения;
- появились новые непонятные слова при общении или переписке с друзьями;
- в телефоне, мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах;
- записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайты или с набором цифр;
- свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами.
В МВД напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а при сбыте – с 14 лет.
Ранее сообщалось, что полицейские в Казахстане перешли на усиленный вариант несения службы.