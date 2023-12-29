МВД обратилось к родителям в связи с началом зимних каникул

«Уважаемые родители! Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, даже самую благополучную семью. В текущем году полиция задержала уже более 40 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков.

В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка – это самое важное. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются, обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Всё это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков.

Опасение должен вызвать расход денег или наоборот их большое количество, потому что кроме употребления наркотиков ребенка могут вовлечь в их распространение, завлекая быстрым заработком», – говорит заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.