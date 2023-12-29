Полицейские в Казахстане перешли на усиленный вариант несения службы
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С 29 декабря по 3 января 2024 года весь личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД
Увеличена плотность полицейских нарядов. Усилен визуальный контроль посредством камер видеонаблюдения ЦОУ.
В целях эффективного обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период новогодних праздников наряды полиции приближены к местам их проведения.
Ежедневно на охрану общественного порядка заступает свыше 14 тысяч сотрудников Национальной гвардии.