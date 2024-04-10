Увидеть на выставках произ­ведения наших современников на тему Великой Отечественной войны обычно не ожидаешь. Слишком много лет прошло с той поры. Да и, наверное, чтобы обратиться к подобным темам, мало просто знать о том героическом времени по учебникам истории, художественным произведениям. Нужно что-то еще.

Юбилейную ретроспективную выставку Владимира Кирее­ва «Встреча» Государственный музей искусств им. А. Кастеева посвятил 80-летию художника – он родился в 1944-м, за год до Великой Победы.

– Мы – дети, рожденные в военные годы, – рассказывает Владимир Киреев. – В конце 40-х – начале 50-х годов нам было по 6–9 лет. Наши мамы уходили на работу, а мы занимали очереди за хлебом. Эта тема у меня возникала всегда. Я много поездил по Союзу, много чего посмотрел. Война долго еще отдавалась в разговорах, во взглядах, в сердцах. Многие потеряли близких, у моей мамы тоже погиб­ли родные. Мама рассказывала: когда они жили в Одессе, то с подругами ходили смотреть на летчиков и радовались тому, что ребята стоят на защите Отчизны. Работу «Встреча в Берлине» я писал в 80-х, мне помогал мой товарищ, тоже художник – Владимир Арыскин. Он работал на киностудии декоратором, приносил мне костюмы, сапоги тех времен...

Владимир Киреев принадлежит к числу живописцев с прекрасным художественным образованием, чье творческое мироощущение определяется следованием академической традиции в искусстве. Основы реалистической живописи, полученные им в Алматинском художественном училище им. Н. В. Гоголя, были усовершенствованы в период обучения в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина. На протяжении профессиональной деятельности главной установкой художника было ориентирование на реализм как творческий стиль и художественный метод.

– Основными жанрами в его творчестве являются портрет и пейзаж, – рассказывает куратор выставки кандидат искусствоведения Екатерина Резникова. – Именно в портрете раскрывается творческое дарование Владимира Киреева. При выборе модели автор обращается как к образам современников, так и к историческим личностям. Художник стремится раскрыть образы выдаю­щихся людей в потоке истории – сильных духом, обладающих мощной энергетикой и харизмой. Изображая исторических персонажей, автор стремится не только добиться портретного сходства, но и показать подлинное величие истинных патриотов Отечества. Над портретом Абая художник работал около трех лет и завершил его в 1983 году. Уделял внимание деталям, тщательно продумывал фон, фактуру, композицию. Киреев отразил высокий пафос истинно национального героя. Образы Ильяса Жансугурова, Махамбета, Абая можно отнести к безусловным достижениям портретного жанра в казахстанском искусстве.

Особое место в творчестве мас­тера занимает городской пейзаж, где преобладает натурный подход в изображении любимых уголков старой Алма-Аты. Ностальгичес­ким настроением наполнены объек­ты легендарного «золотого квадрата» – «Детский мир», Старая площадь, Парк Горького. Парки и скверы, тихие улочки и широкие проспекты наполняются­ разным настроением в зависи­мости от времени года и суток.

Не менее ярко раскрывается стремительная динамика развития города в изображении уже современного проспекта аль-Фараби, где архитектурная среда мегаполиса обретает особое состояние после дождя. Прохладная сдержанность и тихая грусть зимнего пейзажа, наполненные остывающим солнцем и спокойной тишиной пустынные осенние аллеи – в каждой картине живописными средствами мастер стремится уловить и передать особое, неповторимое состояние. Среди этой камерной интимности ярким акцентом предстает грандиозное величие Чарынского каньона, в живопис­ной версии которого раскры­вается мастерство художника-монументалиста.