"Мы понимаем, что не существует адекватной компенсации за понесенные потери" – АМТ

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Руководство АО "Арселор Миттал" заявило, что сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших и раненых горняков, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

На официальном сайте АО "Арселор Миттал" опубликовано заявление компании в связи с трагедией на шахте имени Костенко.

"Невозможно подобрать слова, которые адекватно отреагировали бы на произошедшую огромную трагедию. Наши мысли особенно обращены к семьям тех, кто потерял близких, а также к их коллегам и сообществам, понесшим тяжелую утрату. Мы понимаем, что не существует адекватной компенсации за понесенные ими потери, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их в предстоящие недели и месяцы", – говорится в заявлении.

ArcelorMittal владеет этими рудниками в Казахстане с 1995 года.

"К сожалению, их эксплуатация сопряжена с высоким риском безопасности из-за их сложной геологии, что привело к ряду несчастных случаев со смертельным исходом за последние два года. Мало утешает тот факт, что компания приложила значительные усилия, которые с 2020 года были еще более усилены, для улучшения показателей безопасности на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау", – отметили в компании.

В АМТ напомнили, что несколько месяцев назад инвестор вступил в переговоры о передаче права собственности на "АрселорМиттал Темиртау" правительству Казахстана.

"На прошлой неделе перед этой трагической аварией мы подписали принципиальное соглашение. Правительство Казахстана подтвердило это ранее, когда президент и премьер-министр посетили завод и заявили, что будут стремиться завершить сделку как можно скорее", – отметили в компании.

"А сейчас мы оплакиваем кончину наших коллег – президент объявил национальный день траура в Казахстане. Это также будет национальный день траура для всей компании ArcelorMittal, и я призываю всех вас принять соответствующие меры на местном уровне. Наконец, эта трагическая авария служит напоминанием о том, что какую бы хорошую работу мы ни проделали для повышения безопасности в группе, еще многое предстоит сделать. У нас нет большего приоритета", – подчеркнули в АМТ.
 

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

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