Мы просто делали свою работу

Уроженец города Аральска Асхат Шафиев из династии военнослужащих в третьем поколении. Выбор профессии у малыша, окруженного почти с пеленок армейской атмосферой, был очевиден

фото: пресс служба МО РК

По словам подполковника, о профессиональном выборе он не пожалел ни разу. Сразу после школы Асхат Шафиев поступил в военный институт Сил воздушной обороны, который окончил в 2004 году. Высокого и статного молодого офицера заприметили в Республиканской гвардии и отобрали на службу в Роту почетного караула Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Прослужив в Роте почетного караула 10 лет, бравый офицер был направлен командиром батальона курсантов в родную альма-матер – Военный институт Сил Воздушной обороны г.Актобе.

Мужественный, принципиальный и верный своему делу Асхат Шафиев одним из первых отозвался в сложные для страны дни, когда водная стихия, отвоевывая себе пространство, растеклась по жилым массивам многих регионов.

Колонна под его руководством прибыла в зону паводков 26 марта. 150 молодых курсантов и ряд военнослужащих пробыли на территории Актюбинской области и города Актобе 12 дней, освобождая из «водного плена» пострадавших местных жителей.

По словам, подполковника Шафиева в первые дни курсанты работали по 16 часов, не покладая рук и стоя по колено в ледяной воде. Работы велись непрерывно. Времени на отдых практически не было. Спали по четыре часа в сутки. Несмотря на время суток и промозглый весенний ветер, курсанты совместно с военнослужащими Актюбинского гарнизона, занимались беспрерывной погрузкой песком балластов и мешков для усиления берегов реки. Тяжелые 70 килограммовые мешки с песком приходилось таскать на своих плечах до рубежа берега реки, а это без малого 100-150 метров.

Кроме того, военнослужащие занимались эвакуацией дачного поселка Абрикос, а также проводили патрулирование совместно с ДП Актюбинской области по недопущению мародерства.

Асхат Шафиев отметил, что было нестерпимо больно смотреть на местных жителей, потерявших все свое имущество, нажитое годами. У местных наворачивались на глаза слезы при виде родных стен, с каждым часом все больше поглощаемых водной пучиной.

Весть по возвращении домой о том, что героя приглашают в Акорду для вручения медали «Жауынгерлікерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, застала подполковника врасплох. Хотя, как признается подполковник, получая из рук Президента высокую награду, сильного волнения не ощущал – поддержали стены Акорды, ставшие родными за годы службы в РПК.