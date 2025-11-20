Фермеры пяти областей привезут свою продукцию в Астану

Столица
88

В Астане 22 и 23 ноября будет проходить мясная ярмарка «Соғым-FEST», в которой примут участие фермеры Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Также в торговом центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить каждые выходные с 10:00 утра до 19:00 часов вечера.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

#Астана #мясо

Популярное

Все
Запущен завод по переработке мяса птицы
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
Теплицу для школьников построили в селе
Призеры Кубка мира получили награды
Зеленый фонд нуждается в защите
В Центре семьи помогают жертвам домашнего насилия
«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Праздник музыки и детства
Обучение без возрастных границ
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
Карагандинцы пересели на новые автобусы
В Акши две недели нет воды
Когда интеллект искусственный, а жертвы – реальные
ЕАГИ: 30 лет опыта и развития
Утверждена Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Уникальная многогранность и доверительный диалог
Чемпионы хлебной нивы
Белая гостья северных озер
Элеваторы работали сутками напролет
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Возвращение к истокам
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Астанчан предупредили о тонком льде на Есиле
Современную лабораторию в составе геологического кластера п…
Сколько Дворцов школьников построят в Астане
Крупные международные компании заинтересовались столичным а…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]