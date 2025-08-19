Мыслить смело, действовать достойно Наследие 19 августа 2025 г. 3:30 0 Аскер Шыгысов В Петропавловске открылся первый в Казахстане Научно-культурный центр им. Магжана Жумабаева фото акимата СКО В этот день Петропавловск стал центром культурного и научного притяжения для всего тюркского мира. Здесь открылся первый в Казахстане научно-культурный хаб «Мағжан орталығы», посвященный выдающемуся поэту, философу и просветителю Магжану Жумабаеву. Это событие не только увековечивает имя классика, но и задает новую траекторию для развития науки, образования, творчества и международного культурного сотрудничества. В церемонии открытия центра приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, глава региона Гауез Нурмухамбетов, представители Международной организации ТЮРКСОЙ, делегации из Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Венгрии, Монголии, России, меценаты и родственники поэта. Разместился центр в отреставрированном здании XIX века – памятнике архитектуры республиканского значения, известном как Дом невесты. В ходе реставрационных работ там были обнаружены и восстановлены редкие фрагменты альфрейной росписи XIX века, что придало пространству особую историческую ценность. Автор художественного оформления – член Союза художников РК Болат Асербеков, а все работы были проведены при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия. По инициативе местных предпринимателей и турецкого мецената рядом с центром создан современный сквер с арт-композицией «Мағжан». Дополнительную духовную значимость центру придает близость мечети, в которую маленький Магжан ходил вместе с отцом. Внутреннее убранство центра воссоздает атмосферу, в которой жил и работал поэт: мебель, быт, книги и личные вещи погружают в эпоху начала XX века. Заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев в своем выступлении подчеркнул: – Прославление исторических личностей – это не просто наш долг, это духовная опора независимости и прочный фундамент национального самосознания. Открытие центра, посвященного выдающейся личности – Магжану Жумабаеву, – значимое событие для всей страны. Он говорил: «Мен жастарға сенемін» – «Я верю в молодых». И сегодня его бесценное наследие – поэмы «Батыр Баян», «Қорқыт», учебник «Педагогика» и другие труды – продолжает воспитывать любовь к Родине, чувство ответственности за ее будущее. Данный центр призван донести дух и идеи Магжана до молодежи, вдохновляя ее мыслить смело, действовать достойно и хранить верность своей земле. Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил особое значение поэта для родного края: – Для нас, североказахстанцев, Магжан – не только национальное достояние, но и наша региональная гордость. Имя Магжана уважают не только в Казахстане. Его чтят в Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, а особенно – в Турции. Искренне благодарю всех, кто внес вклад в создание этого центра. Уверен, «Мағжан орталығы» станет точкой притяжения и для жителей региона, и для гостей со всей страны и из-за рубежа. От имени родственников писателя благодарность за создание центра выразил Марат Муслимов: – Для нас, родственников Магжана Жумабаева, этот центр имеет особое значение. Очень важно, что память о таких выдающихся личностях сохраняется и передается следующим поколениям. Я считаю, что государство движется в правильном направлении, ведь мы не забываем и продолжаем чтить наших предков. Директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова представила гостям мероприятия уникальные экспонаты: – Здесь собраны предметы семьи Магжана, документы, редкие издания 1920-х годов, включая сборник стихов Абая. Есть и раритетный учебник, изданный в Москве. Центр включает конференц-зал, библиотеку, архивный кабинет, экспозиционные пространства. В нем будут проходить научные исследования, лекции, культурные мероприятия, творческие встречи и образовательные программы. Директор «Мағжан орталығы», главный редактор журнала «Мағжан» Жарасбай Сулейменов уверен, что новая площадка станет магнитом для творческой молодежи: – Если мы хотим воспитывать молодежь в духе Магжана, должен существовать такой духовный центр. «Мағжан орталығы» станет местом изучения его наследия, здесь же будет издаваться журнал «Мағжан». Это место поможет глубже понять наследие поэта. Организаторы рассчитывают, что «Мағжан орталығы» станет не только памятником выдающемуся поэту, но и живым пространством, где идеи и наследие Магжана будут вдохновлять новые поколения. Центр будет еще одним шагом в реализации государственной политики по укреплению культурной идентичности, развитию туризма и продвижению культурно-исторического наследия Казахстана на международной арене. #Петропавловск #Магжан Жумабаев #Мағжан орталығы