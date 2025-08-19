В этот день Петропавловск стал центром культурного и научного притяжения для всего тюркского мира. Здесь открылся первый в Казахстане научно-культурный хаб «Мағжан орталығы», посвященный выдающемуся поэту, философу и просветителю Магжану Жумабаеву. Это событие не только увековечивает имя классика, но и задает новую траекторию для развития науки, образования, творчества и международного культурного сотрудничества.

В церемонии открытия цент­ра приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, глава региона Гауез Нурмухамбетов, представители Международной организации ТЮРКСОЙ, делегации из Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Венгрии, Монголии, России, меценаты и родственники поэта.

Разместился центр в отреставрированном здании XIX века – памятнике архитектуры рес­публиканского значения, известном как Дом невесты. В ходе реставрационных работ там были обнаружены и восстановлены редкие фрагменты альфрейной росписи XIX века, что придало пространству особую историческую ценность. Автор художественного оформ­ления – член Союза художников РК Болат Асербеков, а все работы были проведены при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия.

По инициативе местных предпринимателей и турецкого мецената рядом с центром создан современный сквер с арт-композицией «Мағжан». Дополнительную духовную значимость центру придает близость мечети, в которую маленький Магжан ходил вместе с отцом. Внутреннее убранство центра воссоздает атмосферу, в которой жил и работал поэт: мебель, быт, книги и личные вещи погружают в эпоху начала XX века.

Заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев в своем выступлении подчеркнул:

– Прославление исторических личностей – это не просто наш долг, это духовная опора независимости и прочный фундамент национального самосознания. Открытие центра, посвященного выдающейся личности – Магжану Жумабаеву, – значимое событие для всей страны. Он говорил: «Мен жастарға сенемін» – «Я верю в молодых». И сегодня его бесценное наследие – поэмы «Батыр Баян», «Қорқыт», учебник «Педагогика» и другие труды – продолжает воспитывать любовь к Родине, чувство ответственности за ее будущее. Данный центр призван донести дух и идеи Магжана до молодежи, вдохновляя ее мыслить смело, действовать достойно и хранить верность своей земле.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил особое значение поэ­та для родного края:

– Для нас, североказахстанцев, Магжан – не только национальное достояние, но и наша региональная гордость. Имя Магжана уважают не только в Казахстане. Его чтят в Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, а особенно – в Турции. Искренне благодарю всех, кто внес вклад в создание этого центра. Уверен, «Мағжан орталығы» станет точкой притяжения и для жителей региона, и для гостей со всей страны и из-за рубежа.

От имени родственников писателя благодарность за соз­дание центра выразил Марат Муслимов:

– Для нас, родственников Магжана Жумабаева, этот центр имеет особое значение. Очень важно, что память о таких выдающихся личностях сохраняется и передается следующим поколениям. Я считаю, что государство движется в правильном направлении, ведь мы не забываем и продолжаем чтить наших предков.

Директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова представила гостям мероприятия уникальные экспонаты:

– Здесь собраны предметы семьи Магжана, документы, редкие издания 1920-х годов, включая сборник стихов Абая. Есть и раритетный учебник, изданный в Москве.

Центр включает конференц-зал, библиотеку, архивный кабинет, экспозиционные пространства. В нем будут проходить научные исследования, лекции, культурные мероприятия, творческие встречи и образовательные программы.

Директор «Мағжан орта­лығы», главный редактор журнала «Мағжан» Жарасбай Сулейменов уверен, что новая площадка станет магнитом для творческой молодежи:

– Если мы хотим воспитывать молодежь в духе Магжана, должен существовать такой духовный центр. «Мағжан орталығы» станет местом изу­чения его наследия, здесь же будет издаваться журнал «Мағжан». Это место поможет глубже понять наследие поэта.

Организаторы рассчитывают, что «Мағжан орталығы» станет не только памятником выдающемуся поэту, но и живым пространством, где идеи и наследие Магжана будут вдохновлять новые поколения. Центр будет еще одним шагом в реализации государственной политики по укреплению культурной идентичности, развитию туризма и продвижению культурно-исторического наследия Казахстана на международной арене.