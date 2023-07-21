На 10 лет посадили сотрудника ИВС за смертельные пытки во время январских событий в Жетысу

В городе Талдыкоргане вынесен приговор по факту пыток подозреваемого в участии в январских беспорядках 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда.

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«8 января 2022 года по подозрению в участии в массовых беспорядках сотрудники управления полиции доставили в изолятор временного содержания потерпевшего М.

Подсудимый Б., осуществлявший свои служебные обязанности в здании ИВС, нанес потерпевшему травмы, от которых тот скончался в больнице.

А подсудимый С. скрыл факт совершения этого тяжкого преступления», – выяснил суд.

Б. не признал вину, просил его оправдать. С. же раскаялся в содеянном.

Их вина подтверждена собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз.

Б. признали виновным в пытках, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 146 в редакции Уголовного кодекса Казахстана 2022 года) и назначили 10 лет лишения свободы.

С. за укрывательство преступления (статья 432 УК) получил 4 года ограничения свободы.

С осужденных в пользу потерпевших взыскан моральный вред в 15 млн тенге.

Приговор не вступил в силу.

Напомним, в начале июня 2023 года осудили семерых сотрудников ИВС Департамента полиции Алматы, до смерти избивших подозреваемого в участии в массовых беспорядках в январе 2022 года.