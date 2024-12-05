На 20 лет осудили педофила-рецидивиста в Павлодаре

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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области огласили приговор рецидивисту, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Kazpravda.kz

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Вина О. была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.

Прокурор просил назначить обвиняемому 20 лишения свободы. Потерпевшая сторона полностью поддержала его и настаивала на удовлетворении гражданского иска.

«За преступления, совершенные подсудимым, закон предусматривает в качестве основного наказания только лишение свободы от 15 до 17 лет. Но суд учел, что обвиняемый совершил два особо тяжких преступления, находясь в алкогольном опьянении. Также он имел судимость, поэтому в его действиях был признан опасный рецидив. Учитывая все это, суд назначил педофилу 20 лишения свободы. Также он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними», – прокомментировали в суде.

Там же добавили, что в пользу пострадавшей суд взыскал 7 млн тенге в качестве морального ущерба.