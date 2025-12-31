Полиция напоминает, что отношение к городскому имуществу должно быть бережным

Фото: Polisia.kz

Мужчина, повредивший автобусную остановку, задержан в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Инцидент произошел на улице Кенесары. В вечернее время неизвестный разбил стеклянную конструкцию автобусной остановки и скрылся с места происшествия. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили нарушителя. Как установлено, тридцатитрехлетний житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил “испытать на прочность” конструкцию остановочного павильона, что повлекло привлечение его к ответственности.

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества в отношении мужчины возбуждено производство. По решению суда ему назначен арест сроком на двадцать суток.

Полиция напоминает, что отношение к городскому имуществу должно быть бережным, поскольку его повреждение наносит ущерб всем гражданам и облику города в целом. Любые нарушения и причиненный ущерб влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством.