На 3 года заволокитили инвестпроект стоимостью 63 млрд тенге в Акмолинской области

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Акмолинской области прокуроры помогли иностранному инвестору начать реализацию проекта на 63 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба Жамбылской транспортной прокуратуры

Испанский инвестор ТОО Big Farm (Urbas Crupo), планирующий производить 7 200 тонн племенной говядины в год, 3 года не мог получить земельный участок для инвестпроекта.

Также он столкнулся с препятствиями и административными барьерами в получении разрешительных документов для строительства.

После вмешательства прокуратуры области Big Farm начало реализацию проекта стоимостью 63 млрд тенге.

 

 

 

#инвестиции #прокуратура #Акмолинская область #инвестпроект

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