Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства, сообщает Kazpravda.kz

В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилого комплекса Astana Rich Village в городе Жанаозен без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. С целью привлечения денег граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.

В результате с 23 гражданами заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 303 млн тенге.

Полученные деньги обналичены подозреваемыми из кассы предприятия якобы на покупку строительных материалов, но в действительности направлены на личные нужды. Строительство дома так и не завершено.