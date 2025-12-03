Имущество подозреваемых арестовано
Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства, сообщает Kazpravda.kz
В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилого комплекса Astana Rich Village в городе Жанаозен без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. С целью привлечения денег граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.
В результате с 23 гражданами заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 303 млн тенге.
Полученные деньги обналичены подозреваемыми из кассы предприятия якобы на покупку строительных материалов, но в действительности направлены на личные нужды. Строительство дома так и не завершено.
«В целях возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, 2 автомашины и 3 земельных участка. Один из подозреваемых помещен под стражу, другой находится под залогом. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – проинформировали в АФМ.