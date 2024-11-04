На 46 млн тенге оштрафовали недобросовестных застройщиков в Мангистау

В прокуратуре региона рассказали о том, как избежать рисков при приобретении квартир в новостройках, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры на постоянной основе проводят мониторинг по выявлению незаконного привлечения денег населения при строительстве жилья.

На сегодня порядок приобретения квартир в строящихся жилых комплексах регламентируется Законом «О долевом участии в жилищном строительстве», предусматривающим заключение договоров о долевом участии в жилищном строительстве.

Однако некоторые строительные компании продают недвижимость, заключая сделки в обход требований, в том числе предварительные договоры купли-продажи, договоры раннего бронирования.

«За такие действия предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях. За последние два года по актам прокуратуры Мангистауской области по указанной статье привлечены 60 застройщиков, взыскан штраф в размере более 46 млн тенге», – проинформировали в надзорном органе.

По их данным, в настоящее время на территории Актау разрешения на привлечение средств дольщиков были выданы по пяти строящимся жилым комплексам, в том числе Manhattan – 41 мкр., участок №1/1, «Достық» – 20 мкр., 21 дом, «Премьер» – 14 мкр., 84 дом, Adal Town – 29 мкр., 171 дом, Aktau Riviera – район Теплого пляжа, 120 здание.

Кроме того, в надзорном органе порекомендовали быть внимательными при выборе квартир в новостройках.

Так, в строительной компании должны быть:

- решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов;

- технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг;

- разрешение на привлечение денежных средств дольщиков (получение гарантии единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня и привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания).

Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ.

В случае если данные документы не представлены, объект строительства считается незаконным, то есть не оформленным разрешительными документами.

Сведения о строящихся жилых комплексах, имеющих необходимые разрешительные документы, можно получить на сайте акимата. Если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, в прокуратуре просят обратиться по телефону (46-21-62 или 8 702 120 42 30).