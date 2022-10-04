На 9 млн тенге обманула аферистка двух талдыкорганцев

Жительница Талдыкоргана обманным путем завладела более 9 млн тенге от двух горожан, пообещав им содействие в выделении квартир по госпрограмме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Потерпевшие обратились в полицию, когда поняли, что попались на уловку мошенницы.

"От одного из потерпевших женщина получила 4 млн, от другого – 5,2 млн тенге. Работником госструктур она не является и не имеет какого-либо отношения к комиссии, занимающейся распределением жилплощади по государственной программе. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела проводится по ст.190 ч.3 УК РК "Мошенничество", – сообщил начальник следственного управления ДП области Жетісу Руслан Чарапиев.

48-летняя женщина арестована.

Граждан, пострадавших от мошеннических действий, связанных с выделением квартир по госпрограмме в новых микрорайонах Талдыкоргана, полицейские просят обратиться по телефона: 8 (775) 5999761 и 7 (777) 780-19-96.