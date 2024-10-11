Снегопад ожидают в Казахстане на выходных

Об этом сообщили в РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В предстоящие выходные дни территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения, на большей части страны ожидаются снегопады, в центре и на востоке республики сильные снегопады с ухудшением видимости, а на дорогах будет образовываться гололедица.

На юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются дожди, в горных районах осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

Лишь на западе страны, благодаря антициклону, прогнозируется малооблачная погода, но антициклон усилит ночное понижение температур до 5-10 градусов мороза, на остальной территории ночью столбики термометров опустятся до 2-10 градусов со знаком минус, лишь в южных регионах ночью ожидается 5-10 тепла.