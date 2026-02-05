Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как известно, действующий Основной закон был принят в 1995 году в условиях политической, экономической и социальной нестабильности. Он учитывал реалии того времени, когда государство только начало путь независимого развития и в значительной мере полагалось на конституционную практику европейских стран, нежели на свой опыт тысячелетнего государственного и общественного развития. Показателем того, что многие воп­росы самобытного конституционного развития не были учтены в тот период, стали неоднократные внесения изменений и дополнений в Конституцию, которые значительно изменили содержание ее первоначального варианта.

Идея конституционной реформы, которая должна ознаменоваться фактически принятием новой Конституции, – исторически важный для нашей страны этап, завершающий конституционно-правовое оформление начавшихся несколько лет назад кардинальных преобразований в политической, экономической, социальной и культурно-духовной сферах.

Проект нового Основного закона устанавливает общие принципы эффективного управления страной, которой суждено расти и меняться. Он определяет базовую структуру новых и сложившихся институтов государственной власти и некоторые из важных процедур, а также выражает приверженность республики ключевым ценностям: суверенитету, свободе, равенству, справедливости, принципу «Закон и порядок» и другим.

Стремление создать механизмы, способные противостоять непредвиденным вызовам и угрозам, сохранить и развить тысячелетнюю традицию Великой степи, обеспечить качественную защиту прав и свобод человека, стало главной мотивацией, лежащей в основе проекта новой Конституции. Авторы документа принадлежат к смелому и прагматичному современному поколению, и это видно по заложенным в проект месседжам и нормам.

В частности, отмечу важность учреждения однопалатного Парламента – Курултая – и высшего консультативного органа – Халық кеңесі. Эти и другие предложенные конституционные установления и принципы приведут к возрождению самобытных и оригинальных институтов государственного и общественного управления, укрепят единство народа Казахстана.

Проект новой Конституции отражает нас как нацию, которая устремлена в прогрессивное будущее, имеет многовековой опыт государственного строительства, наделена народной мудростью, обычаями и нравственностью, связанными с традиционными ценностями великой кочевой цивилизации.

В условиях глобальной нестабильности обеспечение человекоцентричности рассматривается как один из факторов обеспечения стабильнос­ти, управляемости и, следовательно, национальной безопасности и суверенитета государства. В социальном государстве все участники общественных отношений в равной степени ориентированы на ценнос­ти человека, уважение его прав и свобод, на конструктивное решение проблем граждан.

Такое положение возможно только тогда, когда на конституционном уровне предоставляются и гарантируются права и свободы человека. В проекте нового Основного закона эти принципы прописаны уже в преамбуле.

Справедливый Казахстан, «Закон и порядок», принципы единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия, ценность культуры, образования, науки и инноваций, бережное отношение к природе, стремление к миру и дружбе со всеми странами – все эти включенные в текст Конституции понятия характеризуют наш Основной закон как правовой и политический документ, ориентированный в первую очередь на человека, на решение его повседневных потребностей и позитивных устремлений.

Нормы, устанавливающие хорошо структурированные институты государства с четко определенными полномочиями, будут стоять на страже национальных интересов и суверенитета Казахстана, гарантировать каждому гражданину право быть услышанным и защищенным государством, способствовать росту доверия к стране, притоку инвестиций и созданию рабочих мест. В целом они помогут нашей стране обеспечить себе процветающее и устойчивое будущее.