В геологоразведку в сфере углеводородов инвестировано $82,5 млн — Минэнерго

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил об объеме инвестиций, направленных в геологоразведку в сфере углеводородов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства

Он отметил, что Казахстан обладает значительными потенциальными ресурсами, которые остаются неизученными или малоизученными. В целях улучшения инвестиционного климата проводится системная работа по совершенствованию законодательства в сфере недропользования.

Разрабатываемые в 2024 году изменения позволят обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение на малоизученных территориях за счет своих средств и реализовать и освоить участки, по которым отсутствует заинтересованность нацкомпаний в области углеводородов.

Поправки направлены на ограничение нацкомпаний 3-х летним периодом на подачу заявления по проведению прямых переговоров с даты включения соответствующего участка недр в программу управления государственным фондом недр.

В случае отсутствия заявлений от национальных компаний в указанный срок, участок будет выставлен на аукцион. В целях ускоренного вовлечения месторождений в разработку осуществлен переход с разведки на оценку по одному контракту и с разведки на добычи по десяти контрактам. 

«В текущем году проведено 2 электронных аукциона, на которых реализованы 15 участков. Окончательный размер подписного бонуса составил – 32,7 млрд тенге, из них на сегодняшний день в бюджет поступило 9,1 млрд тенге. Инвестиции в геологоразведку составили $82,5 млн», — сказал Ерлан Аккенженов.

#Правительство #инвестиции #геологоразведка #Минэнерго #углеводороды

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