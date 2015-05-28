На год продлил Евросоюз санкции против Сирии

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Евросоюз продлил санкции против Сирии и сторонников руководства ближневосточной страны еще на один год, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт
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"Так как ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, Совет продлевает ограничительные меры ЕС против сторонников режима в Сирии на один год", – проинформировала сегодня пресс-служба Совета ЕС.
В конце мая 2014 года Евросоюз продлил режим экономических санкций в отношении Сирии до июня 2015 года.
ЕС единогласно принял 24 апреля 2012 года 14-й пакет санкций против Сирии. В частности, он предусматривал запрет на экспорт предметов роскоши и несколько расширял список запрещенной к поставкам в Сирию техники двойного назначения, которая "может быть использована для внутренних репрессий".
Евросоюз также в мае отменил действие санкций в отношении сирийского Международного исламского банка и заместителя министра обороны Сирии Асифа Шауката (зятя президента Асада), погибшего в результате теракта, и бизнесмена Сулеймана Мааруфа.