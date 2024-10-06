На избирательных участках Астаны образовались очереди

Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

С раннего утра на избирательных участках в Астане наблюдается высокая активность жителей столицы, сообщает официальный сайт городского акимата.

На избирательных участках в столице горожане встают в очереди, чтобы проголосовать за или против строительства АЭС. Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках Астаны.

На участках заметно большое количество молодежи, решившей выразить свою гражданскую позицию.

В Астане работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.