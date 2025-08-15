Всего с начала текущего года в рамках молодежной практики были трудоустроены более 9 тысяч казахстанцев в возрасте до 35 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

По данным на 1 августа 2025 года на молодежную практику трудоустроено 9,1 тыс. человек. Всего в 2025 году по этому направлению планируется трудоустроить 38,9 тыс. молодых казахстанцев.

Наибольшее количество трудоустроенных на молодежную практику отмечается в Туркестанской – 2,1 тыс. чел., Жамбылской – 802 чел., Кызылординской – 775 чел. областях и г. Шымкент – 665 чел.

Доля женщин, участвующих в молодежной практике, составляет 62,7%, или 5,4 тыс. человек, сельского населения – 5 тыс. человек, или 58,1%.

Участниками молодежной практики могут стать безработные выпускники организаций образования не старше 35 лет с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности). Для участия в молодежной практике необходимо подать заявление в карьерный центр.

Работодатель за участниками молодежной практики закрепляет наставника для передачи профессиональных знаний и опыта работы.

Средний размер заработной платы по республике составил 109,5 тыс. тенге.

Финансирование молодежной практики осуществляется центром трудовой мобильности посредством ежемесячной выплаты заработной платы через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Выплата производится на основании сведений, представленных работодателем, путем перечисления денежных средств на текущие (карточные) счета участников, открытые в банках второго уровня.

Среди наиболее востребованных профессий, на которые были трудоустроены участники молодежной практики, можно отметить следующие: медицинская(ий) сестра/брат – 654 чел., юрист – 367 чел., учитель начальных классов – 309 чел., воспитатель – 292 чел., учитель иностранного языка – 282 чел.

Казахстанцы, ставшие участниками молодежной практики, положительно отзываются о данной мере государственной поддержки. Одной из них стала жительница Кокшетау Батима Жасуланова.