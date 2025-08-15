На какие профессии чаще всего устраиваются по молодежной практике

Госуслуги
110
Венера Баталова
корреспондент

Всего с начала текущего года в рамках молодежной практики были трудоустроены более 9 тысяч казахстанцев в возрасте до 35 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

По данным на 1 августа 2025 года на молодежную практику трудоустроено 9,1 тыс. человек. Всего в 2025 году по этому направлению планируется трудоустроить 38,9 тыс. молодых казахстанцев.

Наибольшее количество трудоустроенных на молодежную практику отмечается в Туркестанской – 2,1 тыс. чел., Жамбылской – 802 чел., Кызылординской – 775 чел. областях и г. Шымкент – 665 чел.

Доля женщин, участвующих в молодежной практике, составляет 62,7%, или 5,4 тыс. человек, сельского населения – 5 тыс. человек, или 58,1%.

Участниками молодежной практики могут стать безработные выпускники организаций образования не старше 35 лет с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности). Для участия в молодежной практике необходимо подать заявление в карьерный центр.

Работодатель за участниками молодежной практики закрепляет наставника для передачи профессиональных знаний и опыта работы.

Средний размер заработной платы по республике составил 109,5 тыс. тенге.

Финансирование молодежной практики осуществляется центром трудовой мобильности посредством ежемесячной выплаты заработной платы через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Выплата производится на основании сведений, представленных работодателем, путем перечисления денежных средств на текущие (карточные) счета участников, открытые в банках второго уровня.

Среди наиболее востребованных профессий, на которые были трудоустроены участники молодежной практики, можно отметить следующие: медицинская(ий) сестра/брат – 654 чел., юрист – 367 чел., учитель начальных классов – 309 чел., воспитатель – 292 чел., учитель иностранного языка – 282 чел.

Казахстанцы, ставшие участниками молодежной практики, положительно отзываются о данной мере государственной поддержки. Одной из них стала жительница Кокшетау Батима Жасуланова.

«В 2024 году я окончила университет Международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева по специальности «Международная бизнес-логистика в отраслях». Недолгое время работала в одной столичной организаций и попала под сокращение. Обратившись в карьеный центр, зарегистрировалась в качестве безработного. Там же мне предложили принять участие в молодежной практике. Сейчас я работаю в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области в качестве инженера по транспорту», – рассказала Батима Жасуланова.

#молодежь #трудоустройство #профессии #практика

Популярное

Все
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Над пончо – гордый боливар
В столице проходят мастер-классы по анимации
Казахстанцы сделали свой выбор
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Шоколадка для Дженнифер Лопес
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Встреча с жителями Жамбылской области
Для студентов колледжа построили общежитие
Очередники получили жилье
Быстрее реагировать на вызовы
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Сделан шаг к реализации глобального проекта
Как защититься от цифровых аферистов
В поисках гениального романа
Зато мой сын...
Астана – здоровый город
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Творчество во спасение
Добрый и светлый талант
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Большие возможности для отечественного производства
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Около 360 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через п…
С 11 августа ЭЦП можно будет получить только онлайн
В Казахстане усилят контроль за ценами в «магазинах у дома»
48 центральных и местных исполнительных органов прошли оцен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]