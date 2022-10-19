На каком этапе находится дело Карима Масимова, рассказали в Генпрокуратуре

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в интервью журналистам в Мажилисе рассказал, на каком этапе находится дело Карима Масимова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В августе КНБ официально заявил, что дело расследуется и сейчас проходит ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. Я до этого вам говорил, что ознакомление может занять определенное время», - сказал он.

В свою очередь журналисты поинтересовались, определены ли законодательством сроки ознакомления с делом.

«Это зависит от активности самих адвокатов и обвиняемых», - ответил Чиндалиев.