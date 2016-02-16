Культура

На какой девушке готов жениться актер Ануар Нурпеисов

Жания Уранкаева
Известный казахстанский актер, шоумен, завидный холостяк Ануар Нурпеисов рассказал, с какой девушкой он готов связать себя узами Гименея, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В ответ на вопрос, почему участие в проекте по выбору невесты не завершилось маршем Мендельсона, Ануар отметил, что это было лишь шоу.

"Вы же понимаете, что это было шоу, в котором мне нужно было определить самую достойную девушку на роль невесты. Это я сделал, а жениться на ней я не должен был. Я получил отличный опыт работы в реалити-шоу, где ты одновременно и актер и сценарист", – отметил шоумен. 

Напомним, в реалити-шоу "Идеальная невестка" Ануар Нурпеисов участвовал в 2013 году.


Нурпеисов отметил, что вывел для себя точную формулу того, какой должна быть его будущая супруга: "Я понял, что мне нужен "друган-друган", с которой можно пообщаться на любую тему и знать, что человек поймет и даст самый правильный совет и направление. С которой можно и посмеяться и поплакать, та, которая поддержит и поймет во всем, учитывая мой непростой характер".

Также Ануар поделился секретом, что сейчас очень близок к важнейшему решению в своей жизни.

"Для меня, ребенка выросшего в неполной семье, – это очень острый вопрос. Мне нужен человек, который, как идеальный пазл, сойдется со мной. И могу сказать, что я близок к этому решению. Есть девушка, которая меня очень волнует", – приоткрыл завесы тайны шоумен.

Личная жизнь, признался он, не мешает работе. Кстати, с прошлого года он возглавляет молодежный ресурсный центр "Астана жастары". Поэтому график Нурпеисова расписан на месяцы вперед.

"В марте состоится премьера фильма "16 Кыз", в котором мне досталась интересная роль. Надеюсь, что кино полюбится казахстанцам. Также мне поступило предложение сыграть главную роль в очень хорошем кино. Сейчас для меня большая дилемма, как выкроить для него время. На мой взгляд, это серьезная заявка в отечественном кинематографе, отличный сценарий. И совместить с работой очень сложно. Надеюсь переубедить продюсеров на перенос съемок на время отпуска", – поделился актер.

Также Ануар Нурпеисов рассказал о том, как обстоят дела у казахстанско-итальянского исполнителя и по совместительству, друга Сона Паскаля: "На данный момент Сон находится в Италии, занимается записью нового альбома. В начале марта будет большая презентация в стиле Stand Up–концерта. На творческом вечере будет рассказана настоящая история Сона, так как очень много версий, о том, кто он, как он появился и для чего".

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