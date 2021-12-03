На какой стадии строительство LRT в Нур-Султане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК сообщил, на какой стадии находится строительство LRT в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz
"LRT – проект очень сложный, капиталоемкий и со своей историей. Но начатое дело мы должны завершить. В 2016 году было подписано соглашение с консорциумом и банками. Договор был подписан, но в связи с проблемами в некоторых банках проект был временно приостановлен. Сейчас эта работа продолжается, чтобы привлечь инвестиции через банки и завершить этот проект", – сказал Алтай Кульгинов.
По его словам, 1,8 млрд долларов проект, из них 347 млн уже реализовано. Изначально кредит был в Китайском банке развития под 4,9%.
"Потом нами было принято решение, чтобы сэкономить, в БВУ нашей страны мы получили облигационный займ 3,25. Сэкономили деньги на обслуживании – 800 млн долларов. Кроме этого, по контракту сэкономили 200 млн долларов и по сокращению станций и подвижного состава также сэкономили 150 млн долларов", – дополнил аким.
Кульгинов отметил, что сейчас необходимо привлечь еще около 1 млрд долларов, чтобы завершить этот проект.
"Вы видите, архитектурный облик нашего города он не красит. Сколько средств уже потрачено, и на будущее, чтобы развивать общественный экологически чистый транспорт, с учетом увеличения количества жителей. Сейчас у нас миллион с чем-то население, в ближайшие 10 лет будет население 2 млн, и именно на левом берегу, где проходят линии LRT, компактность застройки увеличивается. В прошлом году только в Есильском районе добавилось 40 тысяч жителей. Столица притягивает людей со всех регионов", – продолжил Алтай Кульгинов.
Градоначальник отметил, что работа с банками продолжается, но по просьбе банков пока информация не разглашается.
"Как только мы подпишем соглашение, мы всю информацию вам предоставим", – заверил аким.