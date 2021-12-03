На какой стадии строительство LRT в Нур-Султане

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК сообщил, на какой стадии находится строительство LRT в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"LRT – проект очень сложный, капиталоемкий и со своей историей. Но начатое дело мы должны завершить. В 2016 году было подписано соглашение с консорциумом и банками. Договор был подписан, но в связи с проблемами в некоторых банках проект был временно приостановлен. Сейчас эта работа продолжается, чтобы привлечь инвестиции через банки и завершить этот проект", – сказал Алтай Кульгинов.

По его словам, 1,8 млрд долларов проект, из них 347 млн уже реализовано. Изначально кредит был в Китайском банке развития под 4,9%.

"Потом нами было принято решение, чтобы сэкономить, в БВУ нашей страны мы получили облигационный займ 3,25. Сэкономили деньги на обслуживании – 800 млн долларов. Кроме этого, по контракту сэкономили 200 млн долларов и по сокращению станций и подвижного состава также сэкономили 150 млн долларов", – дополнил аким.

Кульгинов отметил, что сейчас необходимо привлечь еще около 1 млрд долларов, чтобы завершить этот проект.

"Вы видите, архитектурный облик нашего города он не красит. Сколько средств уже потрачено, и на будущее, чтобы развивать общественный экологически чистый транспорт, с учетом увеличения количества жителей. Сейчас у нас миллион с чем-то население, в ближайшие 10 лет будет население 2 млн, и именно на левом берегу, где проходят линии LRT, компактность застройки увеличивается. В прошлом году только в Есильском районе добавилось 40 тысяч жителей. Столица притягивает людей со всех регионов", – продолжил Алтай Кульгинов.

Градоначальник отметил, что работа с банками продолжается, но по просьбе банков пока информация не разглашается.

"Как только мы подпишем соглашение, мы всю информацию вам предоставим", – заверил аким.

Возглавили мировой зачет
Помогут цифровые технологии
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Победный настрой спортсменов
Для усиления практической направленности проектов ООН
Армейцы проявляют силу духа
Контуры энергетического будущего
Ответственное и осознанное участие
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
Основной закон и экономическая политика государства
Когда яблони цветут
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
Проект по Каспию востребован
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Участковый на селе – опора
Ответственное и осознанное участие
Внимание к избирательным процессам растет
Поздравили фронтового связиста

