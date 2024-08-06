На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области

Падеж скота в ТОО «Алтай», расположенном в селе Приречное Денисовского района, начался еще 26 июля. Сутками позже прибывшие на место сотрудники областной теринспекции отобрали патологический материал и направили его на исследования. В конце июля анализы выдали положительный результат, а 2 августа в поселке ввели карантин. Сейчас в очаге инфекции идут локализационные и ликвидационные мероприятия.

В соответствии с Правилами борьбы с сибирской язвой карантин снимается по истечении 15 дней после последнего случая падежа животных, а также после проведения всех ветеринарных мероприятий в неблагополучном пункте.

Любопытно, что в апреле все виды животных ТОО «Алтай» были вакцинированы против сибирской язвы. Поэтому местные службы приняли решение направить патологический материал от КРС для дифференциации диагноза в Национальный референтный центр по ветеринарии в Астане. По результатам исследований при необходимости принимаемые меры будут скорректированы.