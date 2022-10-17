Фото: Минпросвещения РК
Общество , Образование

На кого теперь нельзя учиться заочно в колледжах Казахстана

Министерство просвещения Казахстана существенно сократило список специальностей для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться только по 23 специальностям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ведомства.

Для сравнения – более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Однако такая форма обучения не дает студентам качественных навыков. Как результат, выпускники колледжа после окончания сталкиваются с недостатком практических знаний и не могут найти работу, аргументировали нововведение в Минпросвещения.

Министерство провело поэтапную работу по сокращению специальностей по заочной форме обучения. На этот раз заочное обучение исключено по таким специальностям, как «Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)», а также по квалификации «Техник-электроник», «Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)» по квалификации «Техник-технолог», «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» по квалификации «Техник-строитель», «Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения» по квалификации «Техник-технолог очистных сооружений» и другие.

«Сегодня в казахстанских колледжах при подготовке кадров активно развивается форма дуального обучения. То есть колледжи тесно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом при подготовке кадров. Ведь именно рынок труда определяет, какие специалисты им нужны.

Поэтому мы отходим от заочной формы, и причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники после окончания. Мы это делаем поэтапно и в дальнейшем работа будет продолжена.

Отмечу, что при дуальном обучении предусматривается не менее 60% производственного обучения и профессиональной практики, тем самым более половины учебного времени обучающиеся находятся на производстве. Такой подход повысит качество знаний и навыков будущих выпускников, что в свою очередь обеспечит их дальнейшее трудоустройство», – отметил исполняющий обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Ернат Жунусов.

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