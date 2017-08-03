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​На кортах за океаном

Не совсем обыч­но для первой ракетки Казахстана Михаила Кукушкина начался теннис­ный турнир Abierto Mexicano. Спортсменам, конечно, чаще приходится начинать соревнования в одиночном разряде, а в мексиканском городе Лос-Кабос наш земляк в первый день вышел на корт в мужском парном разряде. В дуэте с австралийцем Брэдли Моусли он проиграл стартовый матч колумбийцу Хуану Себастьяну Кабалю и филиппинцу Триту Конраду Юэйю – 2:6, 4:6. Вчера Кукушкин играл матч первого круга в одиночном разряде. Его соперником был американец Тэйлор Фритц.

Казахстанец Александр Бублик начал выступление в челлендж-турнире в Лексингтоне (США). На старте он обыграл хозяина корта Михаила Редлицкого – 6:3, 6:4. В 1/8 финала наш земляк скрес­тит ракетки с немцем Домиником Кепфером.

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