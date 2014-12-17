На кортеж премьер-министра Таиланда упало дерево

На кортеж премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча упало дерево. Сам глава таиландского правительства не пострадал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство ТАСС.
Большое дерево упало на дорогу как раз в тот момент, когда по ней проезжал кортеж премьер-министра. Удар приняли на себя двое полицейских, ехавших впереди колонны на мотоциклах. Они были госпитализированы.
Это произошло на улице Сукхумвит (центр) в Бангкоке.
В канцелярии премьер-министра оставили данное происшествие без комментариев, однако известно, что Прают Чан-Оча продолжил свой день после этого инцидента без каких-либо изменений в графике, неоднократно появляясь на публике.