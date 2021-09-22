На крыше поезда пытался доехать до Алматы житель Актобе

Происшествия
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Фото: Polisia.kz
До мегаполиса актюбинец не добрался, его путешествие прервал полицейский, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».    

Вечером 21 сентября 20-летний пьяный житель Актобе залез на крышу тепловоза в надежде с ветерком и бесплатно добраться в южную столицу Казахстана. Как сообщил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, попытка успехом не увенчалась, мужчину с крыши сняли стражи порядка.

«Задержанный парень привлечён к административной ответственности сразу по трём статьям Кодекса РК об административных правонарушениях – нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения; нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта и появление в общественных местах в состоянии опьянения», - цитирует Бекиева пресс-служба Департамента полиции на транспорте.

«Заяц» оказался с криминальным прошлым - он уже привлекался к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.

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