Отрывок из «Слов назидания» Абая зачитала адвокат Бишимбаева в суде

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

В своем выступлении она провела аналогию судебного разбирательства со стихами Абая о незаслуженно обвиняемых честных сынах степи

Фото: скриншот видео Верховного суда

В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, на скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев и его родственник Бахытжан Байжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Собственные доводы в судебных прениях изложила адвокат защиты Лейла Рамазанова, сообщает Kazpravda.kz.

Обратившись к присяжным, защитница указала на некоторые  несоответствия в деталях уголовного дела.

«Закон обязывает, чтобы любое преступление было доказано настолько, чтобы не оставалось ни единого сомнения в совершении того, в чём человек обвиняется. А сомнений по данному уголовному делу множество. Недостаточно фото с синяками, чтобы утверждать об истязании. Я не говорю сейчас об обстоятельствах 9 ноября 2023 года», - заявила она.

В завершение своего выступления адвокат зачитала отрывок из «Слов назиданий» Абая.

«Над честными сынами степи чинятся уголовные дела по ложным доносам, проводятся унизительные дознания, загодя находятся свидетели, готовые подтвердить то, чего не видели и не слышали. И всё ради того, чтобы опорочить честного человека, не допустить его к выборам на высокие должности», - процитировала она великого казахского поэта Абая.

В свою очередь, гособвинитель Айжан Аймаганова наглядно продемонстрировала объём гематомы, приведший к кончине Салтанат Нукеновой.

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