На набережной Актау начал разваливаться "Тюлень": детали конструкции распадаются, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

"С виду архитектурный объект очень хрупкий. Я не представляю, как еще родители умудряются разрешать детям лазить и, тем более, прыгать на нем. Еще немного и можно будет списывать этот объект. Это же достопримечательность, к ней нужно относиться трепетней", – говорит местный житель Бауыржан.

В городском акимате сообщили, что малый архитектурный объект "Тюлень" был установлен ТОО "Clover Media" по заказу отдела ЖКХ.

"Для организации работ по устранению имеющихся недостатков подрядчику будет дано поручение", – отметили чиновники.

Напомним, архитектурный объект "Тюлень" установили на набережной Актау в конце января 2022 года.

В акимате рассказали о тендере в 300 миллионов тенге в пользу "Clover Media Group".