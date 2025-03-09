На нескольких республиканских автодорогах ограничено движение транспорта

Транспорт
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Для очищения трасс от снега задействованы 243 единицы спецтехники, передает Kazpravda.kz

Фото: Диапазон

На восьми республиканских трассах ограничили движение из-за непогоды в Казахстане, сообщает «ҚазАвтоЖол».

«По состоянию на 8.00 9 марта 2025 года на восьми республиканских автомобильных дорогах в семи областях введено ограничение движения», - говорится в сообщении в воскресенье.

Область Абай:

- «Алматы - Усть-Каменогорск – Шемонайха – граница РФ» км 615 - 778, участок граница области Жетысу - город Аягоз.

- «Таскескен - Бахты - граница КНР» км 0 - 75, участок село Таскескен - село Урджар.

Атырауская область:

- «Атырау - Уральск» км 5 - 62, участок город Атырау село Махамбет.

Восточно-Казахстанская область:

- «Алматы - Усть-Каменогорск – Шемонайха граница РФ» км 1013 - 1048, участок граница Абайской области - село Уланское.

Область Жетысу:

- «Алматы - Усть - Каменогорск – Шемонайха граница РФ» км 557 - 615, участок город Ушарал - граница Абайской области.

Карагандинская область:

- «Астана - Караганда - Алматы» км 1505 - 1854, участок село Атамекен - город Балхаш.

Костанайская область:

- «Жезказган - Аркалык - Петропавловск» км 252 - 340, участок граница области Улытау - город Аркалык.

Область Улытау:

- «Жезказган - Аркалык - Петропавловск» км 137 - 252, участок село Улытау - граница Костанайской области.

«В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалистов», - отметили в «КазАвтоЖол».

#трасса #непогода #закрытие дорог

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На нескольких республиканских автодорогах ограничено движение транспорта
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