Фото Али Галым
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На партийной площадке «TALQYLAU» эксперты обсудили итоги референдума

В Центральном аппарате партии «AMANAT» прошло очередное заседание диалоговой площадки «TALQYLAU». В этот раз темой экспертного обсуждения стали итоги референдума и Конституция «Нового Казахстана». 

Принявший участие в заседании заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов отметил, что итоги референдума продемонстрировали новый уровень общественной консолидации.

«Это значит, что у власти и общества есть общее представление о перспективах дальнейшего развития страны. Граждане поддержали изменения и дополнения в Основной закон. Теперь перед правительством стоят новые задачи – это оперативное и эффективное решение конструктивных запросов граждан, а также стратегическое управление всеми социально-экономическими отраслями. То есть, создание рабочих мест, повышение уровня доходов населения, качества медицинского обслуживания, совершенствование транспортно-логистической системы и многое другое», - сказал вице-премьер.

В свою очередь Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов подчеркнул, что прошедший референдум показал, что в стране укрепляется институт демократии.

«Можно с уверенностью сказать, что это важное политическое событие закрепило наш ориентир на созидание государственности именно на демократических ценностях. Изменения в Конституцию – это только начало политических реформ. Всесторонняя модернизация страны будет продолжена. И наша партия готова к этим новым реалиям. У «AMANAT» достаточно потенциала для того, чтобы сохранить позиции ведущей политической силы страны. Мы, как опытный политический игрок и партия парламентского большинства, готовы к реальной конкурентной борьбе», - сказал Асхат Оралов. 

По мнению председателя правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархана Кыдырали, референдум стал реальным шагом на пути к более открытому, справедливому обществу.

«Было очевидно, что у граждан назрело множество вопросов, касательно прозрачности выборных процессов, земельных отношений, судебной системы и другого. Предложенный Президентом курс реформ, по сути, является ответом на насущные запросы граждан, а референдум отождествляет начало этих преобразований», - отметил Дархан Кыдырали.

Член фракции «AMANAT» в Мажилисе Юлия Кучинская считает, что референдум позволил «погрузить» значительную часть граждан в политические процессы и задуматься о том, какие изменения происходят в стране.

«Потому что, если граждане не понимают, о каких изменениях идет речь, какие возможности и шансы у них появляются с принятием поправок, есть риски, что изменения могут остаться на бумаге», - добавила Юлия Кучинская.

По словам директора Института парламентаризма при Парламенте РК Мансурхана Махамбетова, в первую очередь реформы направлены на повышение эффективности государственной власти.

«То есть мы должны создать стандарт государственной власти. Стандарт – это общее правило. Только там, где есть стандарт, будет порядок, прозрачность, ответственность. Мы должны стремиться к нему и объединиться вокруг него, чтобы повысить действенность государственной власти», - отметил Мансурхан Махамбетов.

Модератором площадки традиционно выступил депутат Мажилиса Саясат Нурбек. 

Напомним, инициатива создания диалоговой площадки «TALQYLAU» была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном Съезде «AMANAT», как один из пунктов программы партийной трансформации. На площадке на постоянной основе встречаются эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан.

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